Serie A: un derby che entra nella storia, l’Inter batte il Milan 1-2 e conquista lo scudetto

Termina derby di Milano tra Milan e Inter. Nella prima frazione di gioco è decisamente l’Inter ad avere le occasioni più chiare e nitide e, infatti, sono proprio i nerazzuri a sbloccare il match grazie allo stacco di testa di Acerbi al 18′. E’ sempre l’Inter ad avere altre due occasioni nitide con Lautaro al 25′ e Thuram al 38′. Il Milan però reagisce con due importanti occasioni avute con Leao e Calabria, quest’ultimo ha trovato davanti la sua strada uno straordinario Sommer.

Nella seconda frazione di gioco, l’Inter allunga dopo pochi minuti: Thuram si mette in proprio e scarica un destro sul primo palo dal limite, trovando un Maignan poco reattivo sul primo palo. Il Milan però rimane in partita grazie a Tomori. All’80’ il difensore del Milan, riesce a ribadire in rete una palla vagante in area nerazzurra in seguito ad un’azione elaborata. Match che termina con tre rossi a testa al termine di un parapiglia tra Theo Hernandez, Dumfries e Calabria, l’Inter batte il Milan 1-2 e conquista lo scudetto matematicamente.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 86

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 62

Roma 55*

Atalanta 54

Lazio 52**

Napoli 49**

Fiorentina 47

Torino 46**

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più