Serie A: Assemblea di Lega tra aumento partite e calendari intasati

Come riportato da calcioefinanza.it, il tema dei calendari è stato uno dei principali temi toccati nell’odierna assemblea della Lega Serie A. L’incontro tra i club è andato in scena in videoconferenza, ed è stata posta attenzione sull’aumento del numero di partite previsto nelle prossime stagioni.

Tra gli altri temi, oggi nel corso dell’assemblea sono stati ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa nei territori di Grecia e Cipro.