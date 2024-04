Turista morto a San Vito Lo Capo: era in Sicilia per il match Palermo-Parma

Nella giornata odierna, a San Vito Lo Capo, Giorgio Mangi, 73 anni, ha perso la vita. Come riporta il Giornale di Sicilia, l’uomo, nativo di Parma, era giunto in Sicilia per vedere il match della sua squadra del cuore, appunto il Parma, che nell’ultima giornata di campionato è stata impegnata nella gara contro il Palermo al “Renzo Barbera”.

Mangi, insieme ad altri suoi amici, aveva deciso poi di trascorrere qualche giorno di vacanza a San Vito Lo Capo. Attorno a mezzogiorno il 73enne è infatti morto nelle acque della località marina mentre stava facendo un bagno fuori stagione. Gli amici che erano con lui hanno infatti visto solo un corpo che galleggiava e sono corsi subito in mare. Lo hanno riportato sulla battigia provando a rianimarlo quando per lui non c’era più nulla da fare. I soccorritori del 118 arrivati in spiaggia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La causa del malore potrebbe essere un blocco intestinale, forse l’uomo aveva mangiato qualcosa prima di fare il bagno, ma non si esclude un infarto.