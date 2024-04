Mondiale per Club 2025: Apple in pole per acquistare i diritti tv globali

Come riportato dal New York Times, la FIFA sarebbe vicina a un accordo con Apple per i diritti tv globali dei Mondiale per Club 2025. L’azienda potrebbe così ottenere i diritti per trasmettere in tutto il mondo il torneo.

Il valore del contratto potrebbe essere pari anche solo a un quarto dei 4 miliardi di dollari che la FIFA aveva inizialmente previsto. Nel caso in cui l’accordo dovesse concretizzarsi, arebbe la prima volta che la FIFA, che organizzerà la prima Coppa del Mondo maschile a 48 nazionali negli Stati Uniti nel 2026, accetta un singolo contratto mondiale.