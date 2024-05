Sudtirol-Palermo, sarà l’ultima di Vinetot in biancorosso: il calciatore lascerà il club. La nota

Sudtirol-Palermo sarà l’ultima gara valevole per la regular season del campionato di Serie B, ma non solo. Per Vinetot, l’ultima gara della stagione 2023/2024, coinciderà con l’ultima partita da calciatore del Sudtirol. Dopo sette anni Vinetot lascia il club, e a renderlo noto è proprio la società mediante la seguente nota ufficiale pubblicata sul proprio sito:

“L’FC Südtirol annuncia che dopo sette anni ricchi di successi, Kévin Vinetot lascerà la società al termine della stagione agonistica 2023-2024.

Classe 1988, 36 anni il prossimo 14 giungo, difensore centrale di origini parigine, Kevin Vinetot, è arrivato all’FC Südtirol nell’estate del 2017, portando con sé non solo il suo indubbio talento calcistico, ma anche straordinaria umiltà ed elevata professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento costante e un esempio per tutti.

Durante il percorso in biancorosso, Vinetot ha ricoperto un ruolo di elevata importanza, risultando spesso e volentieri fondamentale come faro della retroguardia. Ha disputato complessivamente 183 partite, mettendo a segno sette reti. La sua presenza in campo è stata un mix di esperienza, sicurezza e leadership, tanto da meritarsi il ruolo di capitano in diverse occasioni.

Tra i momenti memorabili della sua carriera con l’FC Südtirol, spicca sicuramente la stagione 2021-2022, nel cui corso Vinetot ha contribuito in modo determinante alla vittoria del campionato di Serie C e alla prima, storica promozione della squadra in Serie B.

In occasione dell’ultima partita di campionato della stagione 2023-2024, in programma venerdì 10 maggio contro il Palermo allo Stadio Druso, Vinetot indosserà per l’ultima volta la casacca dell’FC Südtirol, a cui è stato sempre particolarmente attaccato. Al termine della partita, la società renderà omaggio al giocatore per lo straordinario ed esemplare contributo fornito nel corso degli ultimi sette anni.

Il club biancorosso desidera ringraziare di cuore e calorosamente Kévin Vinetot per il suo impegno, la sua professionalità e dedizione costante, il suo indiscutibile e grande amore per la maglia, che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra, gli allenatori, lo staff, i dirigenti, i collaboratori, i tifosi e i giovani per cui è stato ed è un grande esempio. Il suo spirito, la sua determinazione, la grande umiltà, le dichiarazioni sempre volte a generare positività e la straordinaria simpatia resteranno indelebili nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio e il piacere di rapportarsi con lui in queste splendide stagioni.

L’FC Südtirol, non senza un pizzico di comprensibile commozione, nell’esprimere gratitudine e affetto, augura vivamente e di cuore a Kévin Vinetot ogni successo per il suo futuro, sia nella sua carriera calcistica che nella vita personale. L’FC Südtirol custodirà gelosamente lo stile di Kevin e porterà sempre ad esempio i principi e i valori che hanno accompagnato e contraddistinto un grande giocatore ed un immenso uomo”.