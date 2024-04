Serie C: verdetti finali, playoff e playout. Ecco il programma completo

Si è concluso il campionato di serie C emettendo i verdetti definitivi tra playoff e playout.

Il Catania si è guadagnato un posto nei playoff di Serie C in un finale di stagione rocambolesco, salvandosi dall’incubo della retrocessione all’ultima giornata grazie a una vittoria di misura contro il Benevento. Questo successo non solo ha garantito la salvezza agli etnei, ma ha anche aperto le porte della possibile promozione in Serie B, grazie alla qualificazione ai playoff ottenuta tramite la vittoria nella Coppa Italia di categoria. Il trionfo in Coppa Italia ha infatti fornito al Catania una sorta di “jolly”, permettendo alla squadra di evitare i playout e di competere per un posto in Serie B. I playoff rappresentano un’opportunità significativa per il Catania di continuare a sfruttare il momentum positivo acquisito nella parte finale della stagione.

Le squadre che si uniranno al Catania nei playoff di Serie C includono nomi come Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone e Latina.

Di seguito tutti i verdetti nel dettaglio:

PROMOSSA IN SERIE B: Juve Stabia

PLAYOFF: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina, Catania*

PLAYOUT: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia

RETROCESSA IN SERIE D: Brindisi

*Catania qualificato in quanto vincente Coppa Italia Lega Pro

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli

GARE DI RITORNO:

Potenza-Monterosi Tuscia

Monopoli-Virtus Francavilla

LE DATE

Fase playoff girone

Primo turno, sabato 4 maggio 2024

Secondo turno, martedì 7 maggio 2024

Fase playoff nazionale

Primo turno, sabato 11 maggio e martedì 14 maggio (andata/ritorno)

Secondo turno, sabato 18 maggio e martedì 21 maggio (andata/ritorno)

Final four

Semifinali, sabato 25 maggio e martedì 28 maggio (andata/ritorno)

Finale, domenica 2 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)