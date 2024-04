Eccellenza Siciliana: ai playoff va il Pro Favara. Fulgatore e Casteldaccia si giocheranno la salvezza ai playout. Risultati, classifica finale e verdetti del Girone A

Si è giocata l’ultima giornata del campionato di Eccellenza Siciliana Girone A. Il Nissa che oggi ha battuto 4-0 l’Aspra ha concluso il campionato in testa alla classifica con 83 punti, quindi promosso in serie D. Ai playoff andrà il Pro Favara che oggi ha vinto per 2-0 sull’Acc. Trapani.

A disputare i playout saranno il Fulgatore, vincente oggi per 2-0 sul Folgore e il Casteldaccia sconfitto dall’Us Mazara 46 per 4-1. Retrocesse Aspra e Mazara.

I risultati finali:

Ath. Palermo-Mazara 4-0

Don Carlo Misilmeri-Marineo 4-0

Fulgatore-Folgore 2-0

Nissa-Aspra 4-0

Pro Favara-Acc. Trapani 2-0

Us Mazara 46-Casteldaccia 4-1

Giocate sabato

Castellammare-Sup. Castelbuono 2-2

Geraci-Sciacca 1-2

La classifica finale del Girone A

Nissa 83

Pro Favara 74

Us Mazara 46 54

Sciacca 47

Castellammare 47

Supergiovane Castelbuono 45

Don Carlo Misilmeri 42

Ahtletic Club Palermo 38

Marineo 35

Geraci 33

Folgore Castelvetrano 33

Accademia Trapani 31

Casteldaccia 29

Fulgatore 25

Mazara 20

Aspra 20

PROMOSSO IN D: NISSA

PLAYOFF: PRO FAVARA

PLAYOUT: CASTELDACCIA E FULGATORE

RETROCESSI: ASPRA E MAZARA