Serie A: decide il gol di Arthur, Fiorentina-Monza termina 2-1. La classifica aggiornata

Termina il match tra Fiorentina e Monza. Nella prima frazione di gioco, il Monza passa subito in vantaggio dopo 9′: rete di Djuric! Lancio profondo sulla destra con Dany Mota che arriva sul pallone, punta l’area di rigore poi crossa al centro: Djuric vince il duello aereo con Martinez Quarta e di testa la mette in rete verso sinistra. All’11’ Izzo scivola in mezzo all’area concedendo palla a Barak, il quale prova la conclusione, trovando però il corpo dell’ex Torino che si era prontamente rialzato. Al 17′ è ancora Fiorentina: Mandragora stoppa bene al centro dell’area, ma prima che il centrocampista in maglia viola possa colpire o servire Nzola a rimorchio, interviene Bondo che gli strappa il possesso del pallone. E’ al 32′ ce il match si sblocca. Rete di Nico Gonzalez! Barak riceve sulla destra vicino all’area di rigore, rientra sul sinistro e crossa verso il secondo palo: in traiettoria non arriva Nzola, ma alle sue spalle sbuca Nico Gonzalez che di testa realizza verso destra. Al 36′ è ancora Nico Gonzalez, contropiede della Fiorentina con l’attaccante argentino che parte palla al piede direttamente dalla propria area, arriva dalla parte opposta e calcia con il destro: Di Gregorio respinge in calcio d’angolo. Dopo 2′ di recupero il match termina sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, la prima azione pericolosa arriva al 52′: Nico Gonzalez si accentra da destra e calcia con il mancino. Palla lenta che Di Gregorio può bloccare a terra. Continua a provarci Nico Gonzalez al 53′, questa volta dopo dal limite dell’area di prima intenzione. Il mancino a giro, però, termina lontano dal palo di sinistra. Al 70′ ancora i viola: Sponda di testa in area di Barak con Mandragora che a pochi passi dalla porta la tocca appena con la punta: blocca al petto Di Gregorio. Al 78′ la Fiorentina raddoppia: rete di Arthur! Il centrocampista brasiliano riceve in mezzo al campo, porta palla senza pressione fino al limite dell’area e calcia con il destro, trovando la rete verso l’angolino basso di sinistra.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53*

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 16

*una gara in meno

** due gare in meno