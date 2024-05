Milan, ritorno sorprendente a centrocampo | Non si vedeva dai tempi dello Scudetto: adesso la mediana è da titolo

Il Milan pensa al grande ritorno per la mediana. Pronto l’investimento per riportarlo in Italia: un colpo a costi contenuti.

Nelle ultime giornate di Serie A – mancano ancora due partite – il Milan è riuscito a risollevare la testa e a blindare finalmente il secondo posto. Obiettivo minimo di quest’anno, dove i rossoneri non sono riusciti a lottare per lo Scudetto e sono stati eliminati anche in Europa League. Ma la stagione è stata conclusa in maniera positiva con qualche settimana di anticipo, un risultato – quello del secondo posto e della qualificazione alla Supercoppa, che ha dato alla dirigenza tempo per costruire il futuro.

Mentre il club è al lavoro per cercare un sostituto di Stefano Pioli, anche la squadra e non solo la panchina necessiterà di un cambio. In queste ore l’attenzione è tutta sull’attaccante, ma anche altri reparti necessiterebbero di alcune rivisitazioni. Uno di questo è il centrocampo.

Per la mediana, vista l’assenza di un vero regista e di un giocatore di interdizione, il Milan si guarderà intorno. Secondo Tuttosport un ex Serie A potrebbe fare al caso dei rossoneri, visto il suo imminente ritorno in Italia e un prezzo ormai assolutamentee alla portata delle casse del club.

Milan, ritorno di fiamma per la mediana

Come riferito da Tuttosport, il Milan starebbe puntando a una vecchia conoscenza del nostro campionato, che non ha trovato grande spazio – o meglio continuità di rendimento – in Premier League e sarebbe pronto a tornare in Serie A. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, centrocampista ex Fiorentina in prestito al Manchester United. Il marocchino in Inghilterra non si è riuscito a imporre, e in estate tornerà a Firenze.

Il quotidiano torinese ipotizza dunque i rossoneri come squadra interessata ad acquistarlo per il 2025, visto che la Fiorentina non avrebbe intenzione di tenerlo e di puntare su di lui per il prossimo anno. Ecco quanto potrebbe costare il trasferimento del regista a Milano.

Milan, occhi su Amrabat per la regia: quanto costa

E chissà che Sofyan Amrabat non possa tornare a giocare ai grandissimi livelli del 2022, un anno di crescita culminato con la grande prestazione al mondiale in Qatar, che aveva fatto schizzare la sua valutazione a 40 milioni, oltre ad attirare l’attenzione del Manchester United.

Per mettere le mani sul marocchino però, adesso i rossoneri potrebbero sborsare meno di 20 milioni. Una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni sarebbe quella chiesta dalla Fiorentina, che ha già incassato i soldi del prestito dai red devils, i quali però come detto non effettueranno il riscatto. Una bella occasione di mercato per il Milan, per rinforzarsi a centrocampo e dare un degno sostituto in regia a Bennacer che quest’anno ha faticato a riprendersi dal grave infortunio subito al ginocchio.