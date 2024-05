Marotta, difesa messa a punto: ‘Voglio vincere con l’Inter’ | Il centrale ha detto sì

Marotta non perde tempo e piazza il primo colpo per la nuova Inter. Il centrale di difesa ha detto sì ai nerazzurri: a Milano per vincere subito.

Sarà uno dei talenti più cristallini del panorama italiano, l’obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa. E Marotta non ha intenzione di perdere tempo per rinforzare la squadra. Il ds ex Juventus infatti, ancora stordito dai festeggiamenti per lo Scudetto, ha già preso le redini della situazione in mano e sta conducendo i campioni d’Italia verso una rivoluzione in estate che vedrà l’Inter andare a rinforzarsi in tutti i reparti.

Praticamente senza fallire una sessione di mercato, Marotta ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi una serie di colpi importanti, non solo parametri zero di esperienza, ma anche giovani di prospettiva che possano crescere con l’Inter e diventare punti fermi della squadra del futuro.

Ecco perché gli occhi del club sono finiti su uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano, uno di quelli che può crescere accanto ai compagni più esperti e garantire prestazioni di livello per gli anni a venire.

Inter, difesa blindata: Marotta sogna il colpo dell’estate

Come fu nel 2022 Bremer, anche questa potrebbe essere l’estate dei difensori centrali, e lo scontro come in quel caso vedrà le grandi della Serie A scontrarsi per un difensore del Torino. Stavolta i riflettori saranno puntati su Buongiorno, già punto fisso della nazionale a soli 24 anni, il centrale granata potrebbe partire in estate destinazione Milano, ma convincere Cairo non sarà semplice.

L’Inter vorrebbe superare la concorrenza del Milan, che già a gennaio era stato vicino al giocatore salvo poi rimandare tutto in estate. Ai nerazzurri un centrale nella difesa a tre serve come il pane, visto l’andamento altalenante di De Vrij e un Acerbi ormai 36enne con problemi di pubalgia. Ecco le richieste economiche del Torino.

Inter, il piano per arrivare a Buongiorno

Ma non ci sono solo i cugini a mettersi tra Buongiorno e l’Inter. Dall’Inghilterra il classe 1999 piace al Tottenham, che avrebbe di fatto la potenza economica per soddisfare le richieste del Torino. Cairo chiede 40 milioni per lasciarlo andare, e il Milan ci aveva già provato negli scorsi mesi ma trovando la porta chiusa.

L’Inter potrebbe tentare il giocatore in estate e dare vita a un altro derby di mercato, sguinzagliando il segugio Marotta. I nerazzurri potrebbero fare un sacrificio economico importante, per mettere a posto la difesa una volta per tutte.