Lautaro come Osimhen, ancora niente rinnovo: “In estate andrà via” | La destinazione è una sorpresa

Rinnovo lontanissimo per Lautaro Martínez. L’argentino sulle orme di Osimhen: “Andrà via”

Lautaro Martinez e tutta l’Inter stanno vivendo un periodo di forma fantastica. Il capitano sta trascinando i nerazzurri verso la conquista del 20º scudetto, e anche in Champions League. Il toro punta al record di goal, l’Inter mira al record di punti, una favola praticamente perfetta se non fosse per la grana rinnovo.

L’attaccante infatti con il passare della stagione è diventato uno dei giocatori più incisivi, ma anche uno dei più esigenti dal punto di vista economico. La società sta trattando con il suo procuratore, ma da Alejandro Camano non arrivano notizie confortanti per il popolo interista.

L’agente infatti è recentemente intervenuto parlando di una trattativa non ancora chiusa e mai decollata, la distanza tra le parti c’è e ballano alcuni milioni. Intanto anche tifosi stanno cominciando a mostrare una certa insofferenza attorno alla questione, visto che Lautaro ha spesso giurato amore eterno all’Inter ma la trattativa non è stata ancora chiusa ufficialmente. Una situazione di stallo che ricorda quella relativa a un altro grande attaccante della serie A in partenza, ossia Victor Osimhen.

Inter, Lautaro non ha ancora rinnovato: 2 milioni di distanza

L’offerta dell’Inter, secondo quanto si apprende, è arrivata a 8 milioni. “Non c’è fretta, mancano i dettagli”, ha detto Lautaro, che però sta iniziando secondo alcuni tifosi a giocare col fuoco. Che il toro abbia intenzione di rifilare lo stesso trattamento di Osimhen?

Lautaro Martinez ha la faccia di uno che non sa come dire ai tifosi che in estate andrà via dopo aver mimato il rinnovo del contratto e soprattutto che il suo posto in rosa verrà preso da Sanchez come titolare, Valentin Carboni come numero 10 e Dimarco come capitano. #LecceInter — Andrea Inter (@AndreaInterNews) February 25, 2024

L’argentino chiede infatti 10 milioni, ma fino a questo momento la società è ancora ferma a 8. Una distanza di 2 milioni che potrebbe essere colmata dai bonus, ma intanto alcune big europee preparano l’assalto in caso di mancata fumata bianca.

Lautaro, in estate assalto del PSG

Nelle scorse ore anche la Gazzetta dello Sport ha ipotizzato un possibile assalto delle big europee nei confronti di Lautaro Martínez. La rosea ha fatto il punto sui possibili movimenti del club parigino dopo la partenza di Kylian Mbappé, e sul tavolo del dirigente del PSG ex Lillla ci sarebbero tre nomi importanti della serie A: Rafael Leão, Victor Osimhen e appunto Lautaro Martínez.

Gazzetta che scrive ancora riguardo una possibile offerta. L’Inter potrebbe cedere davanti a una una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni, considerando anche la fase di stallo riguardante il rinnovo di contratto. Rinnovo che anche qualora andasse in porto significherebbe per il club nerazzurro spendere 10 milioni a stagione, e andare oltre al budget relativo al monte ingaggi che la società voleva invece abbassare.