Senza la Champions nessun accordo: De Laurentiis rinuncia anche a lui | Divorato dalla delusione

Il presidente deve accettare la decisione dell’uomo più ambito sul mercato. Ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

È cambiato davvero tutto in casa Napoli. Se un anno fa, di questi tempi, si organizzava la festa scudetto, con la squadra guidata da Luciano Spalletti che faceva la corsa solo su se stessa, ora le cose sono decisamente cambiate.

Non si possono attribuire i meriti di questa debacle soltanto alla partenza del tecnico di Certaldo e del ds dei miracoli. Cristiano Giuntoli cercherà di replicare quanto fatto all’ombra del Vesuvio con il bianconero addosso. La sensazione è che la Juventus lotterà presto per lo scudetto.

Proprio l’obiettivo stagionale è al centro del dibattito. I primi posti in classifica sono lontani anni luce e la qualificazione all’Europa meno nobile non scalda più di tanto i tifosi. In attesa di capire cosa accadrà in Champions contro il Barcellona, forse è meglio pensare al futuro.

Sarà ancora Francesco Calzona il tecnico dei partenopei? Nella lista del presidente De Laurentiis compariva un nome altisonante che però nelle ultime ore sembra essere orientato a valutare nuovi lidi. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Variabile Champions

A chi non piacerebbe partecipare alla competizione più affascinante, quella che porta in cassa prestigio e milioni? Vale per i giocatori ma anche per i tecnici. La Champions League rappresenta infatti una vetrina imperdibile, un’occasione per mostrare al mondo intero i propri progressi.

Ecco perché il tecnico in questione non sarebbe allettato dalla proposta azzurra. Il campionato evidentemente non basta e poi ci sarebbe da capire quali sarebbero i top player pronti a restare. Insomma la delusione è davvero tanta di fronte a quest’ultimo no.

Il tecnico ha detto no

All’inizio sembrava proprio che piazze come Roma o Napoli facessero al caso suo. Poi qualcosa è cambiato. Antonio Conte vorrebbe una squadra che parteciperà alla prossima Champions League. A rivelarlo, a TuttoJuve, è Angelo Alessio, storico vice del tecnico salentino. Ecco le sue parole.

“Andrà in una squadra che gli possa dare l’opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions”. Nessuna preferenza dunque quando si parla di fede calcistica: “Juve, Milan o Napoli? È un professionista e può andare ovunque. A oggi non c’è nulla di concreto, a maggio saprete”. A questo punto bisognerà monitorare attentamente le situazioni di Allegri e Pioli, con le rispettive proprietà che starebbero pensando a un cambio.