Serie B: 4 a 0 Parma, Lecco matematicamente in C. Lo Spezia frena il Brescia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match delle 14 della 35esima giornata di Serie B. Il Parma vince 3 a 0 contro il Lecco e ritorna a +6 dal Venezia, avvicinandosi sempre di più alla promozione diretta in Serie A. La doppietta di Bernabè, il gol di Mihaila e la rete di Camara firmano la matematica retrocessione in Serie C del Lecco.

In chiave playoff il Brescia non va oltre lo 0 a 0 contro lo Spezia, ma si salva sul finale con la traversa al 94′ colpita da Kouda. Colpo salvezza per l’Ascoli, che vince 0-1 in casa della Ternana grazie alla rete di Botteghin realizzata al 90′. Successo di misura anche per il Modena, che interrompe le ambizioni playoff del Sudtirol: prima vittoria per Bisoli da allenatore canarino, proprio contro la sua ex squadra, grazie alla firma di Zaro nel secondo tempo.

RISULTATI FINALI

PARMA-LECCO 4-0 (doppietta Bernabe, Mihaila, Camara)

BRESCIA-SPEZIA 0-0

TERNANA-ASCOLI 0-1 (Botteghin)

MODENA-SUDTIROL 1-0 (Zaro)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 73

Como 67*

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52*

Brescia 47

Sampdoria 45*

Pisa 45

Cittadella 44*

Sudtirol 43

Modena 43

Reggiana 40*

Cosenza 39*

Ascoli 37

Ternana 37

Spezia 37

Bari 36*

Feralpisalò 31*

Lecco 26

*Una partita in meno