Serie B: il programma completo dei playoff, calendario e regolamento

Sarà Palermo-Sampdoria al primo turno di playoff serie B in programma venerdì 17 maggio. L’altra gara sarà quella tra Catanzaro e Brescia il 18 maggio.

Playoff Serie B 2024/2025: Calendario e Regole

Turno preliminare (Quarto di finale):

Venerdì 17 maggio: Palermo vs Sampdoria

Sabato 18 maggio: Catanzaro vs Brescia

Regole del Turno preliminare:

Partita unica sul campo della squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si giocano i supplementari.

Se persiste la parità dopo i supplementari, passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza rigori.

Semifinali (Andata e Ritorno):

Lunedì 20 maggio: Palermo/Sampdoria vs Venezia

Martedì 21 maggio: Catanzaro/Brescia vs Cremonese

Venerdì 24 maggio: Venezia vs Palermo/Sampdoria

Sabato 25 maggio: Cremonese vs Catanzaro/Brescia

Regole delle Semifinali:

Andata e ritorno.

La prima partita si gioca in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare.

La seconda partita si gioca in casa della terza e quarta classificata in stagione.

In caso di parità tra andata e ritorno, passa la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari e rigori.

Finale Playoff (Andata e Ritorno):

Giovedì 30 maggio: Finale (Andata)

Domenica 2 giugno: Finale (Ritorno)

Regole della Finale:

Andata e ritorno.

– La prima partita si gioca in casa della squadra con la peggior classifica nella stagione regolare.

– La seconda si gioca in casa della squadra meglio classificata.

– In caso di parità tra andata e ritorno, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari e rigori.

– Supplementari e rigori si disputano solo se le due squadre hanno chiuso la stagione regolare a pari punti.