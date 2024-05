Serie B: ai playout Bari e Ternana. Il programma completo e il regolamento

Saranno Bari e Ternana ad affrontarsi nel doppio confronto ai playout per la permanenza in categoria. Ad entrambe le squadre non sono bastate le vittoria rispettivamente contro Brescia e Feralpisalò. Si salva lo Spezia che ha battuto 2-1 il Venezia.

Playout Serie B 2023/2024: Calendario e Regole

Date delle partite:

Giovedì 16 maggio 2024: Andata (Diciassettesima vs Sedicesima)

Giovedì 23 maggio 2024: Ritorno (Sedicesima vs Diciassettesima)

Fischio d’inizio fissato per le ore 20:30.

Regole dei Playout:

Le due partite che determinano l’ultima retrocessa e la squadra che rimane in Serie B vengono disputate solo se il distacco tra le due squadre interessate è di quattro o meno punti.

La partita di andata si gioca in casa della diciassettesima classificata, mentre quella di ritorno si disputa in casa della sedicesima classificata.

In caso di parità al termine delle due partite, si salva la sedicesima classificata, essendo la squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

I supplementari e i rigori vengono giocati solo se la sedicesima e la diciassettesima hanno concluso la stagione regolare con lo stesso numero di punti.