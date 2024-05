Spezia-Venezia, Vanoli: «Ai playoff dovremo essere più bravi, daremo il massimo fino alla fine»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli, possibile avversario del Palermo in semifinale, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in merito ai playoff.

Ecco le sue parole:

«Amarezza? Faccio i complimenti allo spezia per l’ottima partita e anche al Como. Tutte le sconfitte devono insegnarci qualcosa, noi stasera abbiamo imparato qualcosa per il futuro, non siamo stati bravi ad andare in A direttamente dobbiamo essere più bravi ai playoff. Il silenzio questa sera deve restarci dentro con la rabbia. Dobbiamo staccare la spina e sapere che ci sono altre partite che ci aspettano. Ai playoff si riparte da zero, rientrano in ballo squadre importanti. Abbiamo la fortuna di guadagnarci sul campo il terzo posto con due risultati a favori. Noi non siamo una squadra capace di gestire la partita, dobbiamo essere più bravi a chiuderla. Non siamo stati bravi a uscire dalla loro pressione. Ringrazio i nostri tifosi, mi è dispiaciuto per loro, daremo il massimo da qui alla fine».