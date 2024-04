Terminano i primi tempi in serie B delle gare iniziate alle 16:15. Il Palermo conduce 1-0 contro la Reggiana grazie al gol di Brunori. Sempre più notte fonda per il Bari che sta perdendo 2-1 in casa del Cosenza.

Ecco i risultati parziali:

Cittadella-Feralpisalò 1-0

Cosenza-Bari 2-1

Palermo-Reggiana 1-0

Sampdoria-Como 0-0