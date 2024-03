Inter, Inzaghi schiera la squadra B | Scelta impensabile prima dell’Atletico: piano folle in vista del ritorno

Inzaghi prepara una mossa a sorpresa per ritorno di Champions League. L’Inter si presenta a Madrid con la squadra B.

Momento agrodolce per l’Inter. I nerazzurri, che dominano in campionato in lungo e in largo, devono fare i conti con qualche infortunio di troppo. Episodi concentrati tutti nelle ultime due settimane che hanno portato Simone Inzaghi a delle scelte forti. Scelte che si riproporranno anche prossimamente, e nella gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League.

Praticamente archiviato ormai il Campionato – con l’Inter a 12 lunghezze dalla Juventus, la gara di Madrid contro l’Atletico è diventata l’obiettivo vero. Nelle scorse settimane Inzaghi aveva perso per infortunio diversi punti fermi tra i titolari, e al momento i cambi – obbligati – di formazione gli hanno dato ragione.

All’andata degli ottavi a San Siro l’Inter è riuscita a strappare un importantissimo 1-0 all’Atletico Madrid, ma al ritorno a preoccupare i tifosi è la formazione titolare. Nelle scorse ore un altro top di Inzaghi ha dovuto dare forfait, e adesso sale l’apprensione.

Inter, ancora guai fisici: si guarda al ritorno di Champions League

Un’Inter straripante ha battuto l’Atalanta per 4-0, nonostante il buon periodo di forma dei bergamaschi. Un rullo compressore, la squadra di Simone Inzaghi, che però potrebbe rallentare per qualche guaio fisico di troppo. Il tecnico, potrebbe dover stravolgere nuovamente la formazione a causa di un nuovo infortunato, che ha sentito dolore proprio dopo la rete del 4-0 dello scorso mercoledì.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, che nel mettere dentro il pallone ha subito allertato la panchina, dopo aver sentito dolore. Sorrisi che hanno lasciato spazio a smorfie, poi il verdetto: infortunio muscolare all’adduttore. L’entità non è ancora stata diffusa dalla società, che però sta monitorando la situazione e spera di avere Frattesi per il ritorno di Champions League di Madrid. Intanto la lista degli infortunati si allunga.

Inter, tanti stop: come stanno gli altri infortunati

Da capire se Frattesi farà in tempo a scendere in campo il prossimo 13 marzo, la lista degli infortunati dell’Inter che comprende anche Calhanoglu, Thuram e Acerbi potrebbe accorciarsi. Il turco, che si era fermato la settimana scorsa, non ha ancora recuperato, mentre Acerbi dovrebbe essere disponibile per la gara di campionato contro il Genoa.

Simone Inzaghi non dovrebbe rischiare di forzare il rientro diThuram per la Serie A, al suo posto scenderà in campo Arnautovic, che potrebbe fare coppia con Sanchez. Lautaro Martinez infatti non sta saltando un minuto, e l’Inter adesso vuole arrivare al meglio alla gara di coppa.