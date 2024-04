Venezia-Cremonese, Stroppa: «Nell’ultimo mese abbiamo perso inspiegabilmente terreno»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, a meno di un’ora dalla sfida contro il Venezia al Penzo, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole, riprese da Tuttomercatoweb.com, a partire dall’analisi della gara e di ciò che si aspetta dalla sua squadra: «Servirà la massima attenzione, come sempre. All’andata abbiamo fatto bene, anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Dobbiamo cercare di farli correre il più possibile grazie al nostro palleggio e dovremo tamponarli il più possibile. I duelli e gli episodi faranno la differenza».

Il Como è secondo a 7 punti di vantaggio sulla Cremonese, ma lo avete battuto sia all’andata che al ritorno, come si spiega la differenza in classifica?

«Molto semplicemente, nell’ultimo mese abbiamo perso terreno inspiegabilmente commettendo errori. Abbiamo fatto una rincorsa straordinaria, raggiungendo il secondo posto, e poi nelle gare più abbordabili non abbiamo fatto punti. Il motivo della distanza dal secondo posto è questo, ed è semplice spiegarlo».