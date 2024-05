Palermo: Salim Diakité entra in diffida. Le decisioni del giudice sportivo

Al termine della 37^ giornata del campionato cadetto, il giudice sportivo si è espresso con una nota, riportando tutte le sanzioni deliberate nei confronti di club e calciatori. Per il club rosanero entra in diffida Salim Diakité, dopo che il calciatore è stato ammonito nella gara interna contro l’Ascoli, terminata 2-2.

“b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BALOGH Botond (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. PICKEL Charles Mongind (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRESI

Arturo (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO Diomande Yann C (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 150/462

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROZZIO Paolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE QUINDICESIMA SANZIONE BIANCO Alessandro (Reggiana)

SESTA SANZIONE

CAPORALE Alessandro (Lecco)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia)

SECONDA SANZIONE

MAN Dennis (Parma)

PRIMA SANZIONE

PAJAC Marko (Reggiana)

SVOBODA Michael (Venezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

DI TACCHIO Francesco (Ascoli)

AMMONIZIONE UNDICESIMA SANZIONE

DE PAOLI Fabio (Sampdoria) GONZALEZ Facundo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DIAKITE Salim (Palermo)

MAJER Zan (Cremonese)

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese)

150/463 OTTAVA SANZIONE

CIRCATI Alessandro (Parma)

DEGLI INNOCENTI Duccio (Lecco)

RICCI Giacomo (Bari)

SETTIMA SANZIONE

FONTANAROSA Alessandro (Cosenza)

GIRAUDO Federico (Cittadella)

PARIGINI Vittorio (Lecco)

VANDEPUTTE Jari (Catanzaro)

SESTA SANZIONE LUCIONI

Fabio (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GOLDANIGA Edoardo (Como) JALLOW Alexander (Brescia)

LA MANTIA Andrea (Feralpisalo’) MAGNINO Luca (Modena)

PAPETTI Andrea (Brescia) VALOTI Mattia (Pisa)

VIVIANI Mattia (Cosenza)

TERZA SANZIONE

DEMBELE

Ali Bina (Venezia)

HENDERSON Liam (Palermo)

LELLA Nunzio (Venezia)

PONTISSO Simone (Catanzaro)

QUAGLIATA Giacomo (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

LIBUTTI Lorenzo (Reggiana)

MALLAMO Alessandro (Sudtirol)

RECA Arkadiusz (Spezia)

PRIMA SANZIONE

ANDERSEN Magnus Kofod (Venezia)

HAINAUT Antoine (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE DODICESIMA SANZIONE CANESTRELLI

Simone (Pisa) 150/464

SETTIMA SANZIONE

MARRAS Manuel (Cosenza)

SESTA SANZIONE MICAI Alessandro (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIANCONI Alessandro (Lecco)

ESPOSITO Francesco (Spezia)

c) ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NESTA Alessandro (Reggiana): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale rivolgendo reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente offensive.

d) DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento polemico nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano ” ” ” _________________________________________ Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società”.