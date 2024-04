Venezia-Cremonese, Vanoli: «Proveremo a tenere il campionato aperto fino all’ultimo»

Paolo Vanoli è intervenuto nel prepartita di Venezia-Cremonese, uno dei match-clou della 35esima giornata di Serie B. I veneti occupano il terzo posto e, con una vittoria, aggancerebbero il Como in seconda posizione e andando momentaneamente a -3 dalla capolista Parma. I grigiorossi, invece, hanno bisogno di punti per consolidare il quarto posto e tenere lontano il Catanzaro. Di seguito le parole del tecnico del Venezia rilasciate a Sky Sport:

«Stasera sarà una partita importante e bellissima, che fa bene al calcio, in quanto parliamo di una gara di cartello. Le motivazioni si trovano entrando e vedendo questo stadio pieno. Erano 22 anni che non si vedeva una situazione simile, per cui vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi perché stanno riuscendo a trascinare il pubblico. Sconfitta contro la Reggiana? Ho girato pagina, è giusto guardare avanti e non indietro. Gli errori servono per migliorare, quello è stato importante ma guardiamo avanti. Siamo stati bravi a tenere ill campionato aperto e ci proveremo fino all’ultimo, a partire da oggi».