Domani alle 16:15 allo stadio Renzo Barbera andrà in scena Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B. I rosanero scenderanno in campo per inseguire il Catanzaro mentre gli emiliani vorranno ottenere punti importanti per la salvezza.

Attraverso le proprie Instagram stories, il Palermo comunica che domani saranno presenti almeno 19.648 spettatori: