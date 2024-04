Viali presenta Cosenza-Bari: «Ci giochiamo la stagione nei prossimi sette giorni»

Intervenuto in conferenza stampa William Viali ha parlato in vista della gara contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«Non è solo il Bari a giocarsi tutto, siamo nella stessa situazione. Le statistiche o quello che poteva essere, non mi interessano più – ha aggiunto Viali – Le sensazioni sono positive anche per domani. A Reggio Emilia la squadra ha adottato l’atteggiamento giusto, un punto di partenza cruciale per le sfide future. Per evitare che la squadra possa rilassarsi dopo la gara contro la Reggiana, abbiamo insistito durante la settimana sull’importanza della continuità. L’attenzione rimane alta e ho notato che i ragazzi hanno recepito bene questo concetto. Il Bari contro il Pisa ha fatto un’ottima prestazione, tranne la prima mezz’ora di difficoltà. Sono rientrati dentro la partita e hanno fatto una ripresa importante. Hanno cambiato assetto. Come loro si giocano una fetta importante, noi dovremo avere minimo la stessa identica determinazione. Dobbiamo spingere per 90 minuti, partendo subito forte. Ci giochiamo la stagione nei prossimi sette giorni».