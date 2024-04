Brescia-Spezia, Maran: «Classifica di B fotografia di quelle che saranno tutte le partite da qui alla fine»

Domani alle 14 andrà in scena Brescia-Spezia, match della 35esima giornata di Serie B. Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole, raccolte da Bresciaingol.com:

«Se non vi dispiace, stavolta parto io. La prima cosa che voglio dire è un pensiero per Fabrizio e la sua famiglia. Ci teniamo a farlo tutti, come squadra. A lui va il nostro abbraccio di vicinanza, in certi momenti bisogna avere come priorità altre cose. E’ un ragazzo che merita tanto. Ci raggiungerà in ritiro stasera, lui si è messo a disposizione, non avevo dubbi, ci parlerò e vedremo il da farsi per la partita. Domani saremo gli stessi della scorsa volta con, a parte la vicenda di Fabrizio, il contrattempo di Moncini. Verrà con noi, lo verificheremo bene con un provino domattina, ma bisogna monitorarlo bene prima di decidere se schierarlo oppure no”.

Mi sembra strano vedere lo Spezia in quella posizione: ha un buon allenatore, una buona rosa, affrontiamo una squadra con caratteristiche simili a quello che è il campionato in questo momento dove tutti concedono poco, ma credo verranno a giocarsi la partita. Hanno bisogno di punti, come ne abbiamo bisogno noi. Chi viene ci dà una grossa, ma in un momento così è ovvio che ci si aspetterebbe una risposta numerica un po’ più importante. Questi ragazzi stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo, noi cerchiamo di partire sempre forte proprio per trascinare il pubblico che viene allo stadio. Tanti pareggi nello scorso turno? La classifica è importante per tutti ed escono risultati così, anche se tutti hanno provato a superarsi. E’ la fotografia di quelle che saranno tutte le partite da qui alla fine».