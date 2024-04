“Vorrei restare all’Inter ma…”: ecco la verità sul mancato rinnovo | Fiumi di lacrime dopo il titolo

Le recenti parole hanno scatenato tanta tristezza in casa nerazzurra nonostante il tricolore appena conquistato in una serata da sogno.

Nella serata di lunedì si è compiuto tutto ciò che i tifosi interisti speravano e che quelli milanisti temevano da impazzire. L’Inter vincendo il derby contro il Milan per 2-1 si è laureata campione d’Italia con 5 turni di anticipo, mettendo in evidenza così in maniera definitiva il grande dominio sulla Serie A in questa stagione.

Il successo contro i rivali ha dato dunque l’aritmetica dello scudetto nerazzurro, festeggiato dunque proprio davanti agli odiati nemici. La festa è andata avanti fino a tarda notte, ed è proseguita tra le strade di Milano. Adesso c’è solo grande attesa per la premiazione, dove capitan Lautaro Martinez alzerà al cielo un tricolore che negli ultimi due anni era svanito, lasciando grande rammarico in casa interista.

Tuttavia nonostante la grande gioia che c’è dalle parti di Appiano Gentile per il grande traguardo raggiunto, nelle ultime ore un clamoroso annuncio ha gelato tutto l’ambiente. Un grande protagonista nerazzurro infatti ha messo in forte dubbio il suo futuro, svelando tutta la verità sul suo mancato prolungamento del contratto con il club meneghino.

Le dichiarazioni che allarmano il Biscione

Dopo il grande successo di lunedì, sono iniziate ad arrivare le prime parole dei protagonisti dopo l’impresa realizzata. Tra i primi a rilasciare alcune dichiarazioni c’è stato Stefan de Vrij, che ai microfoni di Inter Tv ha trattato rapidamente alcuni temi. In primis il difensore ha voluto parlare del suo tecnico Simone Inzaghi: ”Lo conosco molto bene da tantissimo tempo. E’ un grande e spero di continuare ancora con lui”.

Poi l’attenzione del calciatore olandese si è spostata sulla vittoria dello stesso scudetto, sulla quale ha dichiarato: ”Uno scudetto è sempre uno scudetto. Ma poterlo festeggiare con i tifosi sarà bellissimo. Siamo felicissimi. E’ una bellissima sensazione e questo ci fa avere ancora più voglia di continuare a provare a vincere ancora”.

Parole d’amore che però scuotono la società

Dalle affermazioni di de Vrij si evince una grande voglia di restare in nerazzurro, per provare a vincere ancora, ma allo stesso tempo il giocatore ha voluto dare anche un segnale al club.

Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2025, dunque tra appena un anno, e per proseguire insieme sarà importante che la società meneghina gli offra un rinnovo che vada a legarlo a vita al Biscione.