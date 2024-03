Milan, colpo in difesa che fa impazzire i tifosi | A convincerlo è stato Ibra

Il Milan ha scelto il difensore del futuro. Ibrahimovic lo vuole a tutti i costi: battuta la concorrenza.

Il Milan si prepara a rafforzare la difesa in vista della prossima stagione, e i riflettori si sono accesi in questi mesi soprattutto su un difensore di primissimo livello. Giovane e promettente, italiano e già nel giro della nazionale. I rossoneri, che dovranno stare attenti alla concorrenza di numerosi club europei e della Serie A, hanno intenzione di piazzare il colpo a fine stagione.

Il giovane è stato inoltre già vicino al Milan durante la scorsa finestra di mercato a gennaio, ma adesso il club con il benestare di Ibrahimovic sembra veramente determinato a chiudere l’affare definitivamente. La trattativa ovviamente sarà semplice, considerando che il giocatore ha un prezzo considerevole, ma la difesa è uno di quei reparti su cui i dirigenti vogliono investire tanto, anche in virtù delle prestazioni altalenanti e i troppi gol subiti in questa stagione.

Un colpo che entusiasmerebbe la piazza, i tifosi, e che porterebbe un altro italiano in rosa di spessore dopo l’addio di Tonali. Ibrahimovic lo ha scelto per formare insieme a Tomori una coppia di difensori centrali da sogno.

Milan, scelto il nuovo centrale: lo vuole mezza Serie A

Il Milan da tempo ha messo gli occhi su quello che la dirigenza ha già deciso sarà il nuovo difensore centrale titolare. Alessandro Buongiorno, che tanto bene sta facendo a Torino, è il profilo perfetto per la difesa rossonera – che quest’anno è stata falcidiata dagli infortuni – e il club farà di tutto in estate per portarlo a Milano. Già a gennaio in effetti lo stesso Cairo aveva affermato che il diavolo si era interessato.

La trattativa, poi arenatasi a gennaio, si riaprirà senza dubbio in estate. Lo aveva detto lo stesso ds del Toro, che a Tuttosport aveva dichiarato di non volersi privare a metà stagione di uno dei calciatori migliori della rosa. “Qualche telefonata c’è stata”, aveva detto Davide Vagnati. Juventus, Napoli, ma anche club dalla Premier League e dalla Bundesliga, sono tanti gli estimatori del ragazzo, ma il Milan può puntare sulla volontà di Buongiorno.

Milan, Buongiorno si ispira ai grandi rossoneri del passato

Dal punto di vista economico sarà sicuramente una trattativa molto onerosa. Urbano Cairo ha già messo sul tavolo la cifra: 30-35 milioni, e il diavolo in estate interverrà in maniera massiccia in difesa. I soldi per i rossoneri ci sono, visto il bilancio in attivo e una qualificazione in Champions praticamente archiviata. Soprattutto, emerge la voglia del giocatore di indossare la maglia rossonera dopo le sue recenti dichiarazioni.

Buongiorno, in una recente intervista sulla Gazzetta dello Sport, ha ammesso di ispirarsi a Maldini e Nesta. E chissà che non voglia ripercorrere le orme dei suoi idoli nell’immediato futuro.