Roma, trovato il nuovo Dybala: ‘Altro che Baldanzi’ | Con lui diventano una corazzata

La Roma si gode Dybala e pensa già al futuro. Insieme a Baldanzi il club regala a De Rossi un altro fantasista: che squadra.

Giocare un calcio propositivo e vincere si può. Lo ha ormai dimostrato Daniele De Rossi, che ha già fatto dimenticare all’ambiente giallorosso José Mourinho. L’ex capitano sta guidando la Roma verso l’Europa e tra campionato ed Europa League non ha ancora sbagliato un colpo escludendo i 15 minuti del secondo tempo contro l’Inter. De Rossi ha rivoluzionato la Roma, che al momento è trascinata da un Dybala straripante.

La tripletta al Torino, prima in Serie A con i giallorossi, fa dormire sogni tranquilli ai tifosi ma la società guarda già al futuro. Dopo avere acquistato Baldanzi dall’Empoli infatti Friedkin vuole regalare ancora più qualità al neo tecnico – che qualora dovesse raggiungere il quarto posto potrebbe venire riconfermato per la prossima stagione -.

I piani della società al momento, oltre a quelli di blindare l’argentino, si starebbero spostando anche verso l’acquisto di un nuovo centrocampista offensivo che garantisca qualità anche senza Paulo Dybala in campo.

Roma, più qualità per De Rossi: possibile colpo a parametro zero

La Roma ha già il suo vice Dybala, ed è Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 sta muovendo i primi passi in una grande piazza e ha già dato prova del suo talento. La rivoluzione in attacco il prossimo anno, quando ci sarà da decidere tra il trattenere Romelu Lukaku e lo stesso De Rossi in panchina, potrebbero portare la società a intervenire ancora sul mercato.

Un nome ha già fatto gola ai giallorossi per il centrocampo, a gennaio. Stiamo parlando di Jack Bonaventura. Al momento alla Fiorentina l’ex Milan non sembra essere vicino al rinnovo di un contratto in scadenza, e la Roma si era già informata in passato.

Bonaventura tra Roma e Juventus: decisione rimandata a giungo

Si tratta al momento di una suggestione, anche se con il nuovo corso Bonaventura potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per il centrocampo di una Roma più propositiva. Autore di una grande stagione, Bonaventura può giocare sia da mezz’ala che da trequartista, ma anche da esterno in un 4-2-3-1. Insieme a Baldanzi, qualora Dybala dovesse dare forfait o venisse fatto riposare, Jack potrebbe dunque garantire esperienza, quantità, e soprattutto qualità palla al piede.

Un giocatore già cercato dalla Roma in inverno che potrebbe tornare di moda soprattutto considerando la nuova filosofia dei giallorossi. Per dare una mano in termini di manovra sia con che senza Dybala in campo. La prossima estate ci sarà da battere la concorrenza della Juventus, ma l’occasione per rinforzare la rosa con un colpo a parametro zero è ghiotta.