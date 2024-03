Lui vuole andare via, la Juventus costretta a svendere: agente in sede | Altro big estromesso da Allegri

Ormai è deciso, sarà divorzio. Tra società e calciatore è rottura totale: Allegri non lo reputa centrale nel progetto.

La vittoria, arrivata all’ultimo secondo contro il Frosinone, non è servita alla Juventus per scacciare tutte le tensioni interne. Nello spogliatoio infatti continuano i mal di pancia, e una delle stelle della squadra sembra veramente essere arrivata al capolinea.

È stata proprio la partita interna di campionato ad evidenziare le difficoltà di uno di quelli che sarebbe dovuto essere il protagonista di questa stagione ma sta trovando moltissime difficoltà in campo. Allegri sembra averlo definitivamente estromesso da ogni tipo di discorso tecnico, l’attuale modulo infatti non sembra fare al caso suo e con queste premesse un rinnovo di contratto sembra veramente lontano.

L’agente del giocatore in queste settimane è stato ricevuto in società, ma non si sono fatti passiamo avanti per quanto riguarda il nuovo contratto. lo scenario più probabile pare dunque quello della cessione a fine stagione, difficile che questi ultimi ultimi mesi di campionato possono fare cambiare idea alla società e al giocatore che dal canto suo vuole più spazio è un ruolo da assoluto protagonista come gli era stato promesso in bianconero al momento del suo arrivo.

Juve, rivoluzione in attacco: ma sarò costretta a svenderlo

Ma anche per la società bianconera non sarà facile trattare la questione. Il contratto del calciatore infatti scadrà nel 2025 e se il club vorrà incassare una cifra importante dalla sua cessione dovrà per forza di cose riuscire a venderlo entro la prossima sessione di mercato estiva (scenario improbabile quello di effettuare la mossa del rinnovo di contratto solo per poter ricavare più soldi da una eventuale cessione).

Stiamo parlando di Federico Chiesa il quale contratto scadrà il 30 giugno 2025.le prossime partite serviranno a capire se il giocatore vorrà continuare a cercare di lottare per un posto da titolare o si arrenderà accettando le proposte degli estimatori.sicuramente sono tanti top club che stanno pensando a Federico, che intanto ha messo già nel mirino i prossimi europei. La Juventus, qualora la volontà del giocatore dovesse rimanere quella di lasciare il club sarebbe costretta a svenderlo a un prezzo minore rispetto al suo effettivo valore.

Sono tanti i club interessati a Federico Chiesa, ormai destinato a lasciare la Juventus in estate secondo gli ultimi sviluppi. Di fatto non ci sono stati nuovi aggiornamenti su rinnovo di contratto, che scadrà nel 2025. Persa la fiducia di Allegri, una delle ipotesi più probabili è quella della cessione durante il mercato estivo.

Il giocatore dovrà decidere inoltre se provare un’esperienza all’estero o rimanere in serie A. Tra le estrema matrici del nostro campionato c’è sicuramente il Milan, che però difficilmente potrà permettersi un investimento così importante. Non mancano nemmeno dalla Premier League, l’attuale valore di Federico Chiesa si aggira intorno ai 50 milioni di euro ma con il contratto in scadenza la Juventus potrebbe farlo partire anche per un prezzo inferiore.