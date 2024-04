Serie A: Ballardini nei guai, il Sassuolo perde 5 a 1 contro una super Fiorentina. La classifica aggiornata

Si conclude con un sono 5 a 1 il match della 34esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo. Dopo la firma nel primo tempo di Riccardo Sottil, i viola si scatenano nella ripresa: Martinez Quarta firma il raddoppio al 54′ a cui segue la rete di Thorsrvedt, che prova a riaccendere le speranze dei neroverdi. Un super Nico Gonzalez, autore di una doppietta, e il sigillo di Barak rifilano però una pesante manita agli uomini di Ballardini che vedono sempre di più la retrocessione in Serie B. I viola invece, con una gara in meno, continuano a lottare per un posto in Europa.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57 *

Lazio 55

Fiorentina 50*

Napoli 50

Torino 46

Monza 44

Genoa 39 *

Lecce 36

Cagliari 32 *

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in meno