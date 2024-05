Corriere dello Sport: “Un Palermo offensivo per evitare gli incubi. Ecco il piano anti-Samp di Mignani”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della partita contro la Sampdoria.

La preparazione di una partita secca, soprattutto in un contesto di playoff dove un pareggio è sufficiente per passare il turno, richiede una strategia ben definita e attenta a molteplici fattori. Ecco una possibile strategia per Mignani in vista della sfida contro un avversario in forma:

Analisi degli Avversari – Forma dell’Avversario: Studiando le ultime partite, identificare i punti di forza e le debolezze dell’avversario. Ad esempio, se hanno una difesa non impenetrabile (50 gol subiti), il Palermo potrebbe sfruttare le sue capacità offensive.

Necessità di Vincere: Sapendo che l’avversario deve vincere per passare il turno, prepararsi a una partita dove l’avversario potrebbe essere più aggressivo e propenso ad attaccare.

Preparazione della Squadra – Recuperi e Assenze: Integrare Gomes e Ceccaroni, che dovrebbero essere disponibili, e pianificare senza Aurelio, Coulibaly e Nedelcearu. Valutare se Di Mariano e Vasic possono essere almeno in panchina per dare opzioni durante la partita. Condizione Fisica: Valutare attentamente la condizione fisica dei giocatori per evitare infortuni e per garantire che i più in forma siano in campo.

Strategia di Gioco – Approccio Prudente ma Non Passivo: Anche se un pareggio è sufficiente, non adottare una tattica troppo difensiva. Il rischio è di subire la pressione avversaria e incappare in errori. Una tattica prudente ma attiva, cercando di mantenere il possesso palla e sfruttare le ripartenze, potrebbe essere più efficace.

Transizioni Veloci: Sfruttare le transizioni rapide per cogliere l’avversario sbilanciato. Utilizzare giocatori veloci sugli esterni per creare occasioni in contropiede.

Pressione Alta: Iniziare con una pressione alta nei primi minuti per testare la resistenza difensiva avversaria e magari trovare un gol iniziale che metterebbe ulteriore pressione sull’avversario.

Gestione delle Energie: Alternare momenti di pressione a fasi di possesso palla più prolungato per gestire le energie della squadra.

Utilizzo dei Cambi: Preparare cambi tattici che possano dare freschezza alla squadra nei momenti chiave della partita, soprattutto se si va ai supplementari.

Mentalità e Psicologia

Concentrazione e Calma: Lavorare sulla concentrazione della squadra, evitando ansie e nervosismi che potrebbero portare a errori nei momenti finali.

Sfruttare l’Entusiasmo: Utilizzare la fiducia derivata dalla vittoria a Bolzano per motivare la squadra, trasformando l’entusiasmo in determinazione sul campo.

In sintesi, Mignani dovrà preparare una partita equilibrata, con un mix di prudenza e aggressività, mantenendo la squadra concentrata e sfruttando al meglio le risorse disponibili. Un approccio intelligente e flessibile, capace di adattarsi alle situazioni di gioco, sarà fondamentale per superare l’avversario e avanzare nel playoff.