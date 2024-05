Serie C-Playoff. Stasera al via il primo turno nazionale, il programma e come vedere le partite in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’inizio dei playoff di serie C in programma stasera.

Il giorno dell’esordio, ovvero il giorno in cui il Catania dovrà dimostrare di poter lottare per la vittoria nei playoff. Concluso il mini ritiro di Fiuggi, i rossazzurri sono volati a Bergamo per affrontare stasera la formazione Under 23 dell’Atalanta. Capitan Alessio Castellini non vuol sentire ragioni:

«Sappiamo bene che nel girone di ritorno abbiamo avuto più di un problema nelle gare disputate fuori casa. Adesso è arrivato il momento di cambiare pagina: ho buone sensazioni e sono certo che con la giusta mentalità potremmo ottenere quel risultato che poi dovremo difendere al Massimino».

Di buone sensazioni parla anche il tecnico Michele Zeoli, soddisfatto per questi giorni di ritiro: «Sono stati giorni importanti, in cui abbiamo potuto lavorare bene ma, soprattutto, in cui abbiamo potuto stare insieme. Sapete bene quanto io ritenga importante il fare gruppo: a Fiuggi ci siamo preparati in funzione dell’avversario e adesso sta a noi dimostrare di avere compreso l’importanza di questa partita».

Un “messaggio” chiaro è arrivato dai tifosi rossazzurri nell’allenamento a porte aperte disputato proprio prima della partenza per il ritiro: duemila persone a intonare cori e ad incitare i calciatori. «Una sensazione magnifica – sottolinea il portiere Jacopo Furlan – credo che ben pochi club possano vantare una tifoseria come quella del Catania. In Serie C è certamente fuori categoria. Tutto questo ci ha caricati e ci sta garantendo sensazioni davvero belle». Delusione in città per il divieto di trasferta imposto ai sostenitori rossazzurri. Domenica prossima al Massimino sarà una serata invece da tutto esaurito.

Le partite del primo turno nazionale Playoff

Perugia – Carrarese

Taranto – L.R. Vicenza

Triestina – Benevento

Juventus Next Gen – Casertana

Atalanta U23 – Catania

*le “teste di serie” giocheranno la gara di ritorno in casa.

Polverizzati in due ore i tagliandi di curva nord dello stadio Iacovone che registra il terzo sold out in una settimana, dopo quelli per le gare dei playoff contro Latina e Picerno. Questa sera arriva il Vicenza, da 16 turni imbattuta nel girone A concluso al 3° posto. «Il sorteggio ci ha abbinato alla più forte del momento ma, affrontarci allo Iacovone, sarebbe difficile anche per il Manchester City. Possiamo godere del sostegno di un pubblico che ci inorgoglisce e poi, sul piano dei valori, pure riconoscendo il terzo posto del Vicenza, va ricordato che sul campo il Taranto ha conquistato 69 punti: senza intoppi burocratici saremmo stati secondi», ha detto Eziolino Capuano.