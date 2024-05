Playoff serie C, Atalanta U23-Catania: divieto di trasferta per i tifosi etnei

Niente trasferta per i tifosi del Catania a Caravaggio, in programma domani sera contro l’Atalanta Under 23.

Motivi di sicurezza hanno suggerito alle autorità competenti di disporre il divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori rossazzurri residenti nella provincia di Catania e non. Settore Ospiti, pertanto, chiuso e tifosi catanesi che potranno seguire allo stadio solamente la gara di ritorno, in programma sabato 18 maggio al “Massimino”.