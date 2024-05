Novara: irregolarità nel passaggio societario, inibito il dg Pietro Lo Monaco

Il Novara ha ottenuto una vittoria importante sul campo che contribuisce notevolmente alle speranze di salvezza della squadra, ma allo stesso tempo deve gestire delle problematiche extra-campo che potrebbero influenzare la stabilità del club. Il presidente Marco La Rosa e il direttore generale Pietro Lo Monaco sono stati inibiti per un mese e quindici giorni dalla Procura Federale a causa di irregolarità nella comunicazione di un trasferimento azionario significativo della società.

Di seguito il comunicato:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione

delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco

LA ROSA e Pietro LO MONACO, e della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA,

avente ad oggetto la seguente condotta.

MARCO LA ROSA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della

Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli artt. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32,

comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di comunicare il

trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero pacchetto

azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai poteri e

funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega

competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

PIETRO LO MONACO, n.q. di Consigliere del CDA e Legale Rappresentante

della Società Novara Football Club S.p.A., dal 15/12/2023, in violazione degli

artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle

N.O.I.F., 32, comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione

all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di

comunicare il trasferimento, avvenuto in data 13 dicembre 2023, dell’intero

pacchetto azionario della Società Novara Football Club S.p.A., in relazione ai

poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla

Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

NOVARA FOOTBALL CLUB SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai

sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società

alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione

dei fatti; nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti

dall’art. 32, commi 5 e 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva;

Le sanzioni per Lo Monaco e La Rosa

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, e dal Sig. Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici)

giorni di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di

inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per

la società NOVARA FOOTBALL CLUB SPA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.