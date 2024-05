Trapani alla poule scudetto. Ma Antonini pensa ai rinforzi, vuole 10 colpi per la B

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani che prepara la prossima stagione.

Il Trapani è chiaramente focalizzato non solo sulla poule scudetto in corso, che assegnerà il titolo di campione d’Italia dilettanti, ma anche e soprattutto sulla programmazione della prossima stagione. Con l’iscrizione fissata per il 4 giugno e un ritiro estivo pianificato a Cascia, la dirigenza granata, capitanata dal presidente Antonini, sta lavorando intensamente per rafforzare e consolidare la squadra. Antonini, con il supporto del direttore sportivo Mussi e del tecnico Alfio Torrisi, sembra avere ambizioni elevate, puntando a una promozione in Serie B già nel prossimo anno.

Un’amichevole di prestigio con la Lazio è in fase di organizzazione, evidenziando l’entusiasmo e la fiducia del presidente nella squadra attuale e nei progetti futuri. Sul fronte del mercato, la strategia del Trapani sembra chiara: mantenere il nucleo duro della squadra, che include giocatori chiave come Sabatino, Kragl, Cocco, Acquadro, Crimi, Palermo, Convitto e Balla. Questi giocatori hanno rappresentato la spina dorsale del Trapani durante la stagione, contribuendo significativamente al successo del team.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il club è alla ricerca di almeno 10 nuovi giocatori che possano integrarsi bene con la squadra esistente e aiutarla a compiere il salto di categoria. Tra i possibili rinforzi si parla di Pietro Ciotti della Vibonese e Gianluca Carpani della Recanatese, entrambi con prestazioni notevoli nelle loro squadre attuali.

In aggiunta, la regola dei 23 «calciatori professionisti» permessi in Serie C, con l’aggiunta di fino a 8 giocatori in prestito, richiederà una gestione attenta del roster per bilanciare esperienza e giovani promettenti, assicurando che il Trapani possa rimanere competitivo nel rispetto delle normative.

In questo periodo di transizione e di aspettative, l’attenzione della dirigenza, lo staff tecnico, i giocatori e i tifosi è rivolta sia ai risultati immediati nella poule scudetto sia alla costruzione di una squadra capace di competere ai livelli superiori, sottolineando l’importanza di una pianificazione strategica accurata e di investimenti mirati nel mercato dei trasferimenti.