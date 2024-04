Serie C Girone B: l’Ancona si salva, Fermana in Serie D. Risultati, classifica finale e verdetti

Si sono appena concluse le partite del Girone B di Serie C, valevoli per la 38esima ed ultima giornata di regular season. Con la promozione in Serie B avvenuta qualche settimana fa, il Cesena vince il campionato con 96 punti rifilando un 2 a 0 al Perugia. L’Ancona non riesce a vincere contro la Lucchese e va ai playout, insieme alla Recanatese, Fermana e al Vis Pesaro, mentre l’Olbia si piazza all’ultimo posto e va in Serie D. Altro anno in Serie C per la Spal, la quale arriva a -1 dal Rimini e dunque non si qualifica ai playoff.

Di seguito i risultati finali:

ANCONA-LUCCHESE 0-0

AREZZO-SESTRI LEVANTE 2-1 (Oliana, Eklu, Risaliti)

CARRARESE-PONTEDERA 2-1 (Cicconi, Zuelli, Ignacchiti)

CESENA-PERUGIA 2-0 (Prestia, Corazza)

ENTELLA-RECANATESE 1-0 (Santini)

FERMANA-PESCARA 1-3 (Merola, Franchini, Milani, Giandonato)

GUBBIO-RIMINI 4-0 (Chierico, King, Di Massimo, Galeandro)

OLBIA-SPAL 1-4 (Siligardi, doppietta Dalmonte, Ragatzu, Zilli)

PINETO-TORRES 2-2 (Diakite, Sanat, Pellegrino, Volpicelli)

VIS PESARO-JUVENTUS U23 2-1 (Zagnoni, Sekulov, Di Paola)

LA CLASSIFICA FINALE

Cesena 95

Torres 75

Carrarese 73

Perugia 63

Gubbio 59

Pescara 55

Juventus U23 54

Arezzo 53

Pontedera 52

Rimini 50

Spal 49

Lucchese 45

Entella 45

Pineto 45

Sestri Levante 44

Ancona 42

Vis Pesaro 39

Recanatese 38

Fermana 31

Olbia 26

VINCENTE CAMPIONATO/PROMOSSA IN SERIE B: Cesena

PLAYOFF: Torres, Carrarese, Perugia, Pescara, Gubbio, Juventus U23, Pontedera, Arezzo, Rimini

PLAYOUT: Recanatese, Vis Pesaro

RETROCESSE IN SERIE D: Olbia e Fermana