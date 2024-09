Serie A: Verona sconfitto 3 a 2 al Bentegodi, Torino capolista per almeno una notte. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 2-3 il match tra Hellas Verona e Torino, match della quinta giornata di Serie A. I granata di Vanoli sorprendono ancora e volano in testa alla classifica per almeno una notte. A sbloccare la partita ci pensa Sanabria che, dopo il pareggio di Kastanos, colpisce il palo su calcio di rigore (che costa il rosso a Dawidowicz). Duvan Zapata, dopo l’errore del compagno di reparto, riporta i suoi in vantaggio e nella ripresa la rete di Adams permette ai piemontesi di andare sull’1-3. Al Verona non basta la rete di Mosquera nel finale per evitare la sconfitta.

CLASSIFICA

Torino 11

Udinese 10

Napoli 9

Empoli 9*

Inter 8

Juventus 8

Lazio 7

Udinese 7

Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

Venezia 1

*Una partita in più