Grella: «Catania imprevedibile, da avversario starei attento a tutto»

Sabato pomeriggio il Catania ha vinto 1 a 0 contro il Benevento e ha terminato il campionato del Girone C di Serie C al 13esimo posto. Gli etnei, dunque, si salvano matematicamente e parteciperanno ai playoff in virtù della vittoria della Coppa Italia Serie C. Ai microfoni de “Lasicilia.it”, il vice-presidente, Vincenzo Grella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Il Catania oggi è imprevedibile e può offrire prestazioni magnifiche e altre come quelle col Sorrento. In quel confronto abbiamo toccato il punto più basso nella mia vita di calcio. Non avevo mai vissuto una situazione simile. Se sono un avversario del Catania deve prestare attenzione a tutto. Posso dominare facilmente o subire senza reazione. Io ho lavorato per il bene del club non per interesse o vanità personali. Lavoro per il presidente, per il bene della città, lo faccio per ottenere il meglio per Catania e per il Catania. Abbiamo un pubblico che nessuno può vantare. E il Catania ha una rosa di calciatori che hanno giocato anche a livelli alti. Tanti tesserati hanno vissuto gli spareggi in cui ci si gioca tutto. Non so fare una previsione perché la squadra è stata imprevedibile, ci è mancata la continuità».