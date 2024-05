Palermo-Sampdoria, la tifosa che ha perso una falange: «Ho preso il biglietto ma ho paura di entrare»

In occasione di Palermo-Brescia, gara dell’8 novembre e valevole per la 12esima giornata di Serie B, Francesca Mistretta, tifosa rosanero, perse la falange del mignolo della mano sinistra nei tornelli dello stadio Renzo Barbera. La sostenitrice palermitana, in vista della sfida di domani tra i siciliani e la Sampdoria, ha scritto una lettera al Comune di Palermo, al Palermo Football Club, al prefetto e «a tutti gli amici tifosi del Palermo» per lanciare un appello:

«“Una vita in RosaNero” potrebbe essere il titolo della mia biografia. Il Barbera – si legge su Gds.it – l’ho sempre considerato la Casa di tutti i Tifosi RosaNero. La Mia Casa. Ma dal quel fatidico Palermo-Brescia in cui ho perso una falange del mignolo della mano sinistra dopo essere stata spinta da quattro scapestrati e rovinata sul divisore in metallo che mi ha ghigliottinato il dito, la mia paura di andare allo stadio è tanta, troppa. Ho paura di entrare a “Casa”. Questo perché la gestione degli ingressi ai tornelli non è mai cambiata, continuano ad esserci orde di gente ammucchiata, senza compostezza ed educazione. E domani, in occasione della partita Palermo-Sampdoria, gara valevole per i play-off di Serie B, partita fondamentale per i nostri colori – oltre 30.000 biglietti venduti – sento la necessità di chiedere a gran voce che la gestione degli ingressi sia garantita a tutti in sicurezza