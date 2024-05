Playout Serie B, andata amara per il Bari: a Nasti risponde Pereiro, 1 a 1 prezioso per la Ternana

Allo stadio San Nicola la Ternana strappa un pareggio preziosissimo nella gara di andata dei playout di Serie B. La formazione allenata da Roberto Breda si avvicina alla salvezza grazie all’1 a 1 ottenuto stasera in casa del Bari: al gol di Nasti risponde Pereiro. Agli ubri basterà non perdere nella gara di ritorno, in programma giovedì 23 maggio, per condannare i biancorossi ad una clamorosa retrocessione, per via di un miglior piazzamento in classifica ottenuto rispetto ai pugliesi.

Gara molto vivace in cui non sono mancate le occasioni. Nel primo tempo, dopo soli 30 secondi, i biancorossi colpiscono il palo con il tiro di Sibilli, il quale anticipa Favasuli su un cross proveniente dalla sinistra. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare: Pissardo compie prima un intervento prodigioso in uscita su Carboni e poi ipnotizza Casasola dal dischetto. Gli umbri continuano a spingere e sfiorano il vantaggio per altre due volte. Al 36′, su cross deviato di Luperini, Distefano colpisce il palo a porta vuota da posizione defilata, mentre sette minuti dopo è il tiro da fuori area di Gaston Pereiro a sbattere su legno. Nella ripresa il Bari approccia diversamente la gara, sbloccandola al 59′ col tiro ravvicinato di Nasti su invenzione di Ricci. I biancorossi non raddoppiano e Gaston Pereiro, all’82’, calcia da fuori area e spedisce la palla in fondo al sacco, grazie anche alla deviazione di Di Cesare. Fischi per la squadra pugliese al triplice fischio: al Bari servirà una vittoria al Liberati per restare in Serie B.