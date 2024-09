Serie B: Barbieri regala la vittoria alla Cremonese all’ultimo respiro, Catanzaro sconfitto 2 a 1. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1-2 l’anticipo della sesta giornata di Serie B tra Catanzaro e Cremonese. Il match viene subito sbloccato, esattamente al 1′, quando il tiro-cross di Castagnetti taglia tutta la difesa e beffa Pigliacelli, che vede sbucare il pallone all’ultimo istante. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, a ridosso delle mezz’ora, Compagnon viene innescato da Situm e batte Fulignati da posizione ravvicinata. A decidere una partita molto vivace e intensa ci pensa Barbieri al 90′, che deve solo appoggiare in rete il pallone servito da Johnsen, inizialmente beccato in fuorigioco per poi essere scagionato dal Var. Con questo successo la Cremonese vola momentaneamente al secondo posto a 10 punti e a -1 dal Pisa.

CLASSIFICA

Pisa 11

Cremonese 10*

Brescia 9

Spezia 9

Sudtirol 9

Juve Stabia 8

Sassuolo 8

Cittadella 8

Reggiana 7

Cesena 7

Mantova 7

Palermo 7

Salernitana 6

Catanzaro 6*

Modena 5

Bari 5

Cosenza 4**

Carrarese 3

Frosinone 3

Sampdoria 3

*Una partita in più

** Quattro punti di penalizzazione