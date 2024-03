Il Manchester piomba sulla stella promessa: Real Madrid, lo sgarbo è impensabile | 150 milioni e lo strappano ai blancos

Il Real Madrid spaventato dall’offerta del Manchester. Gli inglesi vogliono portare via ai blancos la loro stella promessa.

Il Real Madrid dovrà guardarsi le spalle. I blancos, che hanno ormai deciso il prossimo anno di puntare su un tridente d’attacco da sogno, potrebbero soccombere sotto i colpi dei milionari club della Premier League. A stravolgere i piani del Real potrebbe infatti arrivare il Manchester United, che tanto ha speso in questi anni ma che non è ancora riuscito a sollevare un trofeo importante.

Ed è proprio da Madrid che i red devils vogliono pescare, facendo tremare Ancelotti che già pregustava – con l’imminente ormai arrivo di Mbappé – un vero e proprio dream team. Non è la prima volta che le strade dei due club si intrecciano, e in estate il calciomercato promette fuochi d’artificio.

Lo United punta a strappare il gioiello al Real Madrid, proprio a causa dell’esubero di talento in attacco. Sarà difficile secondo gli inglesi per il Real gestire tutti questi campioni, e garantirgli uno stipendio milionario e insieme anche un posto da titolare. La strategia dei diavoli rossi è ben chiara,

Real, occhio al Manchester United: in estate farà un tentativo

Kyllian Mbappé è ormai promesso sposo del Real Madrid. Dopo un tira e molla durato mesi, con la proprietà del PSG, il francese ha deciso di non rinnovare rifiutando tutte le offerte di Al-Khelaifi per accasarsi alle merengues nel 2024. Il Real, forte della volontà del giocatore, è pronto a ricoprire l’ex campione del mondo d’oro, promettendogli un ingaggio milionario. In questo contesto proverà a inserirsi il Manchester United.

Gli inglesi infatti già da tempo, come riportato da Difensacentral hanno tentato di accaparrarsi una delle stelle ossia Vinicius Jr, proprio a causa dell’arrivo di Mbappé. Ma trovando le porte chiuse da parte del club di Madrid, lo United potrebbe virare su un altro obiettivo. La società infatti avrebbe intenzione di fare un tentativo in estate per Rodrygo, consapevole del fatto che davanti a un’offerta importante il Real potrebbe anche cedere.

Manchester United, 160 milioni per Rodrygo

Per soffiare Rodrygo al Real Madrid il Manchester United sarebbe disposto a sborsare 150-160 milioni. Una cifra che farebbe sicuramente tentennare la società spagnola, che per Vinicius invece aveva fissato il prezzo a 200 milioni di euro. Il Manchester in estate farà forza sull’arrivo di Mbappé in Spagna, che sicuramente costerà al Real centinaia di milioni di euro – tra ingaggi e bonus -.

Per le casse dei blancos sarebbe una boccata d’aria fresca, ma Ancelotti trema davanti allo scenario. Rodrygo è un fedelissimo del tecnico ex Milan, e un suo addio sarebbe mal digerito da tutto l’ambiente.