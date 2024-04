Serie B, continua la 35a giornata. Il programma e la classifica aggiornata

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul programma della 35^ giornata di serie B e la classifica aggiornata.

La 35ª giornata di Serie B si annuncia carica di azione con partite distribuite tra venerdì e sabato. Gli anticipi di venerdì hanno già visto sfide interessanti come il pareggio 2-2 tra Pisa e Catanzaro e una vittoria di misura del Venezia sulla Cremonese per 2-1.

Il sabato promette ulteriori emozioni con una serie di partite tutte alle 14:00 e altre nel pomeriggio. Il Parma affronta il Lecco in una partita che potrebbe avere importanti implicazioni per la classifica. Allo stesso orario, la Ternana incrocerà l’Ascoli, il Modena se la vedrà con il Sudtirol e il Brescia ospiterà lo Spezia in un altro incontro che promette scintille.

Più tardi, alle 16:15, la Sampdoria sfiderà il Como in una partita che attirerà sicuramente l’attenzione per la posizione delle squadre nella parte alta della classifica. Contemporaneamente, il Cittadella cercherà di superare il Feralpisalò, il Cosenza sfiderà il Bari e, non da ultimo, il Palermo ospiterà la Reggiana in un incontro cruciale per entrambe le squadre, come discusso in precedenza con le dichiarazioni dei loro allenatori, Mignani e Nesta.

Queste partite sono fondamentali non solo per i punti in classifica ma anche per il morale delle squadre, soprattutto in vista delle ultime giornate del campionato che possono decidere promozioni, play-off e retrocessioni.

Venerdì 26 aprile

Pisa-Catanzaro 2-2

Venezia-Cremonese 2-1

Sabato 27 aprile

Ore 14.00 Parma-Lecco

Ore 14.00 Ternana-Ascoli

Ore 14.00 Modena-Sudtirol

Ore 14.00 Brescia-Spezia

Ore 16.15 Sampdoria-Como

Ore 16.15 Cittadella-Feralpisalò

Ore 16.15 Cosenza-Bari

Ore 16.15 Palermo-Reggiana