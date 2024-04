Palermo-Reggiana: oltre 350 tifosi ospiti al Barbera, attivo servizio di Bus Navetta per loro. Le info

La Reggiana al Barbera avrà oltre 350 tifosi al seguito. Il club emiliano, attraverso i propri social pubblica alcune direttive dedicate ai propri supporters per raggiungere lo stadio di viale del Fante.

Ecco quanto scritto:

“Sono oltre 350 i tifosi reggiani che seguiranno i granata nella trasferta di oggi a Palermo.

DALL’ AEROPORTO “FALCONE E BORSELLINO” DI PALERMO: a partire dalle ore 9:00, sarà attivo un servizio di 𝗯𝘂𝘀 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 che accompagnerà direttamente al settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera”.

PER I TIFOSI GIA’ PRESENTI IN CITTA’ O CHE SI RECHERANNO AUTONOMAMENTE ALLO STADIO: il punto di raccolta ed area di parcheggio individuato dalle autorità si trova in 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶 dove sarà attivo il servizio di bus navetta diretto allo stadio “Renzo Barbera”.

PER CHI RAGGIUNGE LO STADIO CON MEZZI PROPRI O IN TAXI: il punto d’arrivo è da collocarsi obbligatoriamente in 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶.”