Clotet: «Como andrà in A. Ai playoff Venezia o Cremonese possono dire la loro»

L’ex allenatore del Como, Pop Clotet ha rilasciato un’intervista al giornalista Alessio Alaimo su “TMW” esprimendosi su vari temi.

Ecco le sue parole:

«L’Inter ha dominato e fatto una stagione di grande livello. La squadra nerazzurra ha talmente fatto bene che sembra che gli altri abbiano fatto male. Il Milan ha deluso? Nel calcio abbiamo una memoria molto corta. Pioli ha fatto benissimo al Milan, ha creato la squadra campione d’Italia. Su chi punto in Champions? Direi il Real Madrid: perché battere il Manchester City non è facile. Per storia, tradizione ed esperienza. Vedo anche un PSG molto forte».

«Serie B? Poche sorprese da qua alla fine. Il Parma riuscirà ad andare in A e il Como porta un grande bagaglio, è superiore al Venezia. Possono andare in A. Poi ai playoff Venezia o Cremonese possono dire la loro. Ritorno in Italia? È nel mio cuore. Mi piace allenare in premier o in Italia. Sto lavorando, vediamo».