Pisa-Catanzaro, Aquilani: «Abbiamo fatto una grande partita, pari da tenere stretto»

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani è intervenuto al termine del pareggio contro il Catanzaro rilasciando le seguenti parole:

«Abbiamo fatto una grande partita, sotto tanti punti di vista. La categoria ti porta comunque ad essere sotto, ma questa è una squadra che ha un grandissimo cuore e che ha fatto una partita importante contro una squadra di altissimo livello. Sapevamo che avremmo dovuto recuperare immediatamente la palla. Oggi i ragazzi hanno fatto davvero tutto bene. Il risultato ce lo teniamo stretto perché non so quante squadre sono in grado di rimontare due gol a questo Catanzaro. Oggi anche i cambi hanno dato tanto. Marin? Ha un problema fisico, da valutare. Ti dà l’anima, è cresciuto in maniera esponenziale. Ma non voglio andare sui singoli perché davvero tutti hanno fatto una gran partita. A Beruatto ho fatto i complimenti perché ha fatto una partita seria, si è fatto trovare pronto. Si è evoluto tatticamente. La squadra? Questo è quello che mi piace vedere, una squadra aggressiva. È un percorso, adesso abbiamo più conoscenza tra di noi. L’unico neo, magari, può essere il primo gol; per il resto non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Chi ha visto questa partita si è divertito».