Venezia-Cremonese, Stroppa: «Non meritavamo la sconfitta. Cercheremo di agguantare il terzo posto»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Sapevamo che il Venezia è una squadra forte e che avrebbe potuto vincere la partita. La Cremonese ha giocato comunque bene, siamo stati bravi. Siamo passati meritatamente in vantaggio nel primo tempo. Peccato poi aver preso gol in una situazione che, fino a quel momento, non avevamo subito. Poi sono arrivate alcue folate nelle quali abbiamo rischiato qualcosa di troppo – insiste Strppa – , anche se siamo arrivati un paio di volte davanti alla porta del Venezia. Il finale è stato eccellente invece: spiace perché meritavamo il pareggio. Nel periodo tra il primo e il secondo gol del Venezia abbiamo avuto dieci minutinei quali la squadra arretrava troppo e non allungavamo in avanti. Massimo (Coda, ndr) sembrava in affanno per cui ho deciso di mettere dentro Tsadjout. Gli altri cambi invece sono stati obbligati – precisa il tecnico della Cremonese – : siamo andati sotto con il secondo gol del Venezia e ho dovuto inserire gente di gamba negli uno contro uno, con individualità e che fosse capace di saltare l’uomo (Buonaiuto e Falletti, ndr). Se li avessi fatti entrare prima, il rischio sarebbe stato la perdita di equilibrio. Mi spiace per i nostri tifosi, anche oggi numerosi come sempre. Sarebbe stato bello regalare loro qualcosa. Mi sento di dire loro che non molleremo: cercheremo di agguantare il terzo posto, anche se chiaramente il Venezia ora è lontano. Lavoriamo per mantenere il quarto posto. Ora ci aspettano tre partite importanti. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico, ma dal punto di vista fisico e di attenzione siamo stati bravi. La consapevolezza di saper far bene. Oggi a livello fisico non abbiamo mostrato lacune: fino all’episodio del gol gol siamo stati bravi nel gioco aereo».