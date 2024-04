Serie C, ultima giornata. Paura Catania, Benevento vuole il secondo posto: programma e classifiche

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul programma di serie C e sulla classifica aggironata.

Oggi nella Serie C girone C si conclude la stagione regolare con partite decisive per definire i posti nei playoff e la lotta per non retrocedere. Molti team hanno ancora obiettivi importanti da raggiungere e la tensione è alta.

Avellino e Benevento si contendono un piazzamento migliore nei playoff, con l’Avellino che ospita il Crotone e il Benevento di scena a Catania. Entrambe le squadre sono in lotta per la seconda posizione, un fattore che potrebbe essere cruciale per i match casalinghi nei playoff.

Nella parte medio-alta della classifica, Casertana e Taranto lottano per il quarto posto, con Casertana che ha l’opportunità di giocare in casa contro Sorrento, mentre Taranto affronta un compito più difficile in trasferta contro Latina. È interessante notare che Taranto ha fatto appello contro una penalizzazione di punti che potrebbe influenzare la sua posizione finale.

Per quanto riguarda la salvezza, il Catania, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C, cerca di evitare i playout ospitando il Benevento. Altre squadre come Potenza, Turris e Monopoli stanno lottando per evitare i playout e cercare di assicurarsi la salvezza diretta.

I playout sono una minaccia reale per la Virtus Francavilla e il Monterosi, che devono ottenere risultati positivi per evitare la retrocessione diretta, essendo i due club rispettivamente coinvolti in trasferte difficili contro Potenza e Foggia.

La giornata sarà piena di tensione e drammi calcistici, con squadre che si battono per ogni punto nella speranza di realizzare i loro obiettivi di stagione, sia essi la promozione, un posto nei playoff o la semplice sopravvivenza in Serie C.

GIRONE A. Domani, ore 16.30: AlbinoLeffe-Lumezzane (andata 1-3); Alessandria-Vicenza (0-1); Arzignano-Atalanta U23 (0-0); Giana-Pergolettese (1-0); Mantova-Legnago (2-1); Novara-Fiorenzuola (2-1); Padova-Triestina (1-0); Pro Sesto-Pro Patria (0-0); Trento-Renate (0-1); Virtus Verona-Pro Vercelli (0-0).

Classifica: Mantova 79; Padova 74; Vicenza 68; Triestina 64; Atalanta U23 58; Legnago 55; Giana 53; Pro Vercelli e Lumezzane 50; Trento 48; Virtus Verona 47; Pro Patria 46; AlbinoLeffe e Renate 45; Arzignano 43; Pergolettese 42; Novara 40; Fiorenzuola 38; Pro Sesto 32; Alessandria (-3) 20.

GIRONE B. Domani, ore 20: Ancona-Lucchese (andata 0-1); Arezzo-Sestri Levante (0-0); Carrarese-Pontedera (2-1); Cesena-Perugia (3-0); Entella-Recanatese (1-0); Fermana-Pescara (1-1); Gubbio-Rimini (2-1); Olbia-Spal (0-2); Pineto-Torres (0-1); Vis Pesaro-Juventus Next Gen (1-1).

Classifica: Cesena 93; Torres 74; Carrarese 70; Perugia 63; Gubbio 56; Juventus Next Gen 54; Pescara e Pontedera 52; Rimini e Arezzo 50; Spal 46; Pineto, Lucchese e Sestri Levante 44; Entella 42; Ancona 41; Recanatese 38; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 26.

GIRONE C. Oggi, ore 18.30: Avellino-Crotone (andata 1-0); Brindisi-Turris (1-3); Casertana-Sorrento (1-1); Catania-Benevento (4-0); Cerignola-Giugliano (1-0); Juve Stabia-Picerno (2-0); Latina-Taranto (1-2); Monopoli-Messina (1-1); Monterosi-Foggia (1-2), a Teramo; Potenza-Virtus Francavilla (1-0). Classifica: Juve Stabia 76; Avellino e Benevento 66; Taranto (-4) e Casertana 62; Picerno 58; Giugliano 53; Crotone 52; Latina 51; Cerignola 50; Foggia e Sorrento 48; Messina 45; Catania e Potenza 42; Turris 41; Monopoli 39; Virtus Francavilla 34; Monterosi 32; Brindisi (-4) 25.