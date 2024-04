Trapani, Mussi: «Con questa proprietà credo nella Serie A»

Il direttore Sportivo del Trapani, Andrea Mussi, intervistato da “Virgilio Sport” ha rilanciato le ambizioni del club granata, da poco promosso in Serie C.

Ecco le sue parole:

«Con questa proprietà credo nella Serie A. Siracusa e Vibonese hanno tenuto vivo il campionato. Vincere è sempre difficile, abbiamo fatto l’impossibile per restare in fuga, che è più difficile che inseguire. Poi festeggiare in casa contro il Siracusa è stato l’epilogo migliore. È stato fantastico vincere lo scudetto davanti a loro, come l’Inter nel derby contro il Milan. Ce lo siamo gustato. A volte abbiamo guardato anche i loro numeri che sono stati simili ai nostri e siamo riusciti anche a superarli e ora ci teniamo questi record di imbattibilità, gol fatti e subiti. Festeggiamenti? Abbiamo fatto una festa unica in Italia per una vittoria di un campionato, con fuochi d’artificio e tanto altro. Una bella cosa organizzata in mezzo al campo dalla nostra proprietà e dal nostro presidente. E poi ovviamente anche con le nostre famiglie».