Martorelli: «Il Palermo prende troppi gol e la difesa non è eccezionale»

Intervistato da Alessio Alaimo su “TMW” l’operatore di mercato Giocondo Martorelli si è soffermato in merito al Palermo ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Il Palermo prende troppi gol e la difesa non è eccezionale. La Samp dopo un addio molto difficile dovuto a tanti infortuni, sta facendo un campionato al di sotto delle storia ma ha un miglioramento notevole ma non mi sembra attrezzata per andare in A rispetto a squadre come Cremonese o Venezia. Al Como manca poco per la A? La partita contro il Cosenza è assolutamente alla portata. Le motivazioni delle due squadre sono completamente diverse».