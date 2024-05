Gds: “Palermo, giocando così i playoff dureranno pochissimo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo rimontato dall’Ascoli attraverso un articolo a firma Luigi Butera.

Un anno fa sarebbero partiti i fuochi d’artificio per un posto nei play-off, ieri il pass è arrivato ma il Palermo è stato sommerso dai fischi. Niente di sorprendente, perché con l’Ascoli è andato in scena il solito film muto e in bianco e nero che scorre inesorabilmente ormai da settimane. Il Palermo ci prova, va pure in vantaggio ma poi si scioglie come un ghiacciolo al sole. Finendo in piena confusione.

Mignani sostiene che ci vuole anche fortuna per vincere e che il Palermo ieri avrebbe

meritato i tre punti, ma è chiaro che il suo giudizio è influenzato dal gol di Caligara nell’extra time. La verità è che l’Ascoli non ha rubato niente e che nel secondo tempo s’è giocato a porta romana.

La sensazione comune, anche stando davanti alla tv, era che il gol dei marchigiani potesse arrivare in qualunque momento. E destino ha voluto che maturasse quando non c’era più niente da fare per provare a ribaltarla. Altra verità è che giocando così i play-off dureranno pochissimo, a maggior ragione se il Palermo dovesse anche perdere il fattore campo nel primo turno